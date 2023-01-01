Как купить права на буровую машину быстро и недорого Заказать права

В строительной и добывающих отраслях востребованный вид работ – это бурение скважин, когда задействуют специальную тракторную технику. Чтобы получить разрешение управлять тяжелой машиной, оформляют права на буровую машину, которые выдаются в территориальном отделении Гостехнадзора. Благодаря буровой установке делают траншеи под прокладку трубопроводов, резервуары. Но главное – это скважины, необходимые для: разведки месторождений и добычи полезных ископаемых;

исследований грунта;

размещения оборудования и др. Поэтому вакансии на рабочую профессию машиниста буровой установки открываются, причем с выгодными условиями по зарплате. Кроме того, спрос на водителей спецтехники увеличивается по причине роста загородного строительства, где требуется сделать бурение для организации водоснабжения объектов. Но к работе допускают только с действующими правами.

Кроме того, открытая категория и плюс опыт управления буровой машиной в будущем – это шанс устроиться в нефтяные, газовые или геологоразведовательные компании. Соответственно, заработная плата поможет закрыть насущные семейные дела. Теперь задача номер один – быстро оформить корочки с нужной категорией.

Наши условия 21 000 ₽ Стоимость прав 3 дня Срок изготовления 2 500 ₽ Аванс Что потребуется фото, страница паспорта разворот, прописка и аванс

Как получить права на буровую машину самостоятельно

Если заниматься вопросом самостоятельно, тогда запаситесь терпением. Выдачей удостоверений на специальный транспорт занимаются региональные отделения Гостехнадзора, где действует бюрократический поэтапный порядок:

Учеба в лицензированном центре по специализации: посещение лекционных занятий, изучение устройства техники, освоение навыков управления на тренировочном полигоне. Сдача тестов по теории и проверка вождения инспектором Гостехнадзора. Получение медзаключения о состоянии здоровья и оплата пошлины за выдачу прав.

Если рассчитываете пройти экстерном, то, увы, не получится. Процедура поэтапная. Негодование нарастает, ведь опыт управления спецтехникой не учитывается, и пропадет выгодное место работы только потому, что в правах нет открытой категории.

Предлагаем разумный ВЫХОД - купите права в компании On-prava! Это БЫСТРО и ЭКОНОМНО! Устроиться на работу водителем буровой машины сможете в течение 14 дней! Время закладываем с учетом доставки прав почтой и дальности города назначения. Оставляйте заявку на сайте On-prava! Решим вопрос даже при наличии затруднений.

Дополнительные категории всего за 2 000 ₽ Трактор

Бульдозер

Автогрейдер

Погрузчик

Каток

Квадроцикл

Вездеход

Комбайн

Асфальто-укладчик

Разметочная

Самосвал

Форвардер

Харвестер

Сколько стоит купить права на буровую машину

Вопрос по делу. Отвечаем – фиксированная. Стоимость изготовления водительских прав с нужной клиенту категорией сообщаем после рассмотрения онлайн-заявки. Далее цена ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, даже если ситуация проблематичная.

Закажите права в компании On-prava, чтобы СЭКОНОМИТЬ и не платить за:

учебные курсы и дополнительные уроки с инструктором, которые нужны;

платные пересдачи, что случается;

платные посещения врачей для получения итоговой справки.

ВНИМАНИЕ! Водительское удостоверение, дающее право управления буровой машиной, делаем в соответствии с требованиями Гостехнадзора. Никакие обстоятельства не повлияют на стоимость работ, которая согласована с заказчиком. ЦЕНА ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

Почему стоит обратиться в On-prava, чтобы купить права на буровую машину Сделаем так, что изготовленное водительское удостоверение выдержит проверки. Сделаем так, что личный идентификатор отобразится в электронной базе Гостехнадзора. Сделаем так, чтобы клиент устроился на работу. Оставьте заявку на сайте On-prava и увидите: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: только сотрудник компании On-prava в курсе заявки на покупку прав, никакие сведения третьей стороне не передаются. ЗАКОННОСТЬ: удостоверение делаем на бланке государственного образца. ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД: до полного расчета за услугу высылаем фото готовых прав, которые проверяете, а потом доставку отправления отслеживаете по почтовому идентификатору, который высылаем на мессенджер.

ВАЖНО! Почтой России ДОПОЛНИТЕЛЬНО отправляем документ, подтверждающий прохождение учебных курсов по управлению специальным транспортным средством.

Этапы сотрудничества Заполните заявку Присылайте документы и фотографию Внесите аванс Всего 2500 ₽ для начала производства Получите отчет Фото и видео подтверждающие подлинность ваших прав Оплатите и получите Вы производите полную оплату, мы отправляем права заказным письмом за наш счет Заказать права

Как быстро оформить права на буровую машину

Когда возникла острая необходимость сменить место работы и получать другую зарплату, то официальный путь через Гостехнадзор с учебой и экзаменами исключается. Вот здесь на помощь приходит компания On-prava!

Максимум 14 дней ожиданий и получите права в отделении Почты России.

На дату доставки влияет город назначения.

ВАЖНО! Поручая задачу компании On-prava, сэкономите до 60% при сравнении с самостоятельным оформлением прав через Гостехнадзор.

Поэтому не раздумывайте, а действуйте:

Заполните на сайте анкету, прикрепив скан паспорта РФ и подходящей на удостоверение фотографии. С сотрудником On-prava уточните порядок оказания услуги, согласуйте стоимость работы и сообщите точный адрес для доставки прав. Внесите минимальную предоплату, что подтверждает намерение выкупить удостоверение после изготовления. Проверьте готовые корочки (личную информацию и нахождение в базе Гостехнадзора) по фото, которое высылаем на указанный в заявке мессенджер. Оплатите выполненный заказ в полном размере. По трек-номеру контролируйте доставку водительских прав. Получите удостоверение в отделении Почты России.

ON-PRAVA – ЭТО ЧЕСТНО! Работаем открыто. Поэтому забудьте о неудачном опыте, рассказах знакомых о мошенническом выманивании денег, доплатах и неправильно оформленном удостоверении.

Обращайтесь!